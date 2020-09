publié le 09/09/2020 à 19:56

La chanteuse belge Angèle a réagi aux accusations d'agression sexuelle à l'encontre de son frère, le rappeur Roméo Elvis. Elle a dit condamner ses actes qui "vont à l'encontre" de ses principes.

L'instigatrice de "#Balance ton quoi" a publié un message sur Instagram, en réaction aux accusations d'agression sexuelle contre son frère. "De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi", a-t-elle écrit.

Et de renchérir : "Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose, encore, toujours et partout. C'est tout ce que je souhaite".

Capture d'écran du message posté par Angèle sur Instagram, mercredi 9 septembre 2020. Crédit : Compte Instagram d'Angèle

Roméo Elvis, accusé d’agression sexuelle par une jeune femme sur les réseaux sociaux, a présenté ses excuses plus tôt dans la journée. Il regrette "d'avoir utilisé (ses) mains de manière inappropriée sur quelqu'un". Le rappeur a expliqué qu’il pensait répondre à "une invitation qui n'en était pas une".