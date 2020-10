VIDÉO - "Fever" : Dua Lipa et Angèle dévoile leur duo très attendu par leurs fans

publié le 30/10/2020 à 10:32

Si vous avez le moral en berne à cause du confinement, voici une musique pour adoucir votre matinée. Fever de Dua Lipa et Angèle, aka les artistes les plus populaires de leur génération, vient de sortir. Une ballade pop, légère et velouté.

Alors oui, le timing est peut-être le mauvais avec une chanson intitulée Fièvre, un des symptômes du coronavirus, mais il faut reconnaître que la voix d'Angèle, mêlée à celle de Dua Lipa, vous permettent d'écouter 2min36 de douceur. Pourtant, c'est un titre bien loin de la pop qui donne envie de danser de Dua Lipa, dont son album Future Nostalgia, sorti au printemps dernier, a pu animer votre premier confinement. Quant à Angèle, elle reste fidèle à cette voix si emblématique de son album Brol, sorti en 2019 qui l'a fait passer du statut de révélation à phénomène.

Dans Fever, il est question d'amour, l'un des thèmes de prédilection de Dua Lipa et Angèle, puisqu'il s'agit de la fièvre amoureuse que l'on peut ressentir devant la personne qui nous plaît. "Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi", chante ainsi Angèle.