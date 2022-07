Britney Spears, une femme libre, après un long combat contre "la mainmise des hommes"

Britney Spears, c'est tout un symbole. L'enfant Disney, devenue star américaine de la pop, est un jour passée du statut de petite fille modèle d'Amérique à celui de star du trash, en se rasant sa chevelure blonde devant le monde entier médusé, en 2007.

Ce jour-là, Britney Spears a dit "non" à son image trop lisse, à un système qui l'a broyée et plus tard elle dira "non" à la tutelle de son père. Elle en est finalement libérée le 12 novembre 2021. Dans ce podcast d'été présenté chaque samedi par Flavie Flament et consacré aux femmes qui ont dit "non", on vous raconte le parcours de Britney Spears avec Romain Burrel, journaliste aux Inrocks et à Numéro, et ancien directeur de la rédaction de Têtu.

Au total, Britney Spears est restée sous la tutelle de son père Jaime Spears pendant 13 ans. "C'est l'histoire vieille comme le monde de la mainmise des hommes sur le corps des femmes et sur le salaire des femmes", analyse Romain Burrel dans ce podcast de Flavie Flament. "Concrètement, elle n'avait plus le droit d'utiliser l'argent qu'elle gagnait (...) ses contrats, ce n'était pas elle qui les signait (...) elle devait prendre des traitements contre la bipolarité, etc, qui lui étaient administrés de force", raconte Romain Burrel.

"Et là, on n'imagine pas une seconde, et Dieu sait que dans le show-business, on a vu des hommes faire n'importe quoi à tous les niveaux, un homme à qui on aurait infligé ce traitement. On a infligé ça à Britney Spears parce que c'était une femme et parce que des hommes se sont dit : 'On va se mettre d'accord entre nous pour que la poule aux œufs d'or continue de rapporter de l'argent et qu'en plus elle continue à faire ce qu'on lui dit de faire'", analyse le journaliste.

Britney Spears a remporté son combat pour la liberté

Pendant des années, Britney Spears a vécu tout ça dans une certaine indifférence générale. "Je pense que les gens n'avaient pas pris la mesure de ce qu'était la souffrance de cette jeune femme dont on voulait forcément obtenir des nouvelles chansons, de la promotion des tournées, d'être excellente tout le temps sur scène", poursuit-il.

Et un jour, Britney Spears a dit non, elle a voulu récupérer ce qui lui est dû. Le 12 novembre 2021, elle est de nouveau libre après une intense bataille judiciaire soutenue par des milliers de fans dans le monde avec le #FreeBritney. "Et je pense qu'à travers elle, il y avait aussi une façon de dire, de s'adresser à toutes les jeunes femmes des États-Unis et au-delà : 'Vous êtes maîtresse de votre vie, de votre corps, et vous avez le droit de dire "non" et de dire c'est moi qui décide pour moi', ce n'est pas rien", analyse Romain Burrel.

"J'ai tendance à penser qu'en fait Britney Spears est une femme très très forte, parce que pour survivre à tout ça, je pense qu'il faut avoir vraiment de la résilience d'une manière incroyable", confie aussi Romain Burrel au micro de Flavie Flament.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info