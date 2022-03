Céline Dion : que devient la star québécoise aujourd'hui ?

Le 13 mai 1995, Céline Dion fait la Une en France. Elle s’appelle Céline Dion, et à bientôt 27 ans, la chanteuse s’apprête à sortir son 13ème album, D'eux, mais ce qu’elle ignore encore, c’est qu’il marquera l’histoire. Et ce succès, elle le doit à un Français, que tout le monde adore : Jean-Jacques Goldman.

Pour réussir sur le marché français, Jean-Jacques Goldman propose quelques changements à Céline Dion. Sa voix devra être plus posée, exit les vocalises à outrance, les envolées dignes des grands shows à l’américaine. Céline Dion va devoir apprendre à chanter comme si elle avait un bébé dans les bras.

En cinq mois, l’album D'eux se vend à plus d’un million d’exemplaires et devient disque de diamant. Il restera 48 semaines en tête des ventes et représente aujourd’hui l’album francophone le plus vendu de l’histoire. 27 ans plus tard, que devient la star québécoise ?

"C'est une question à laquelle beaucoup de gens voudraient répondre, à laquelle, d'ailleurs, beaucoup de gens pensent pouvoir répondre, mais, peu de gens savent ce qui se passe", répond Jean-Pierre Pasqualini à Flavie Flament dans Jour J. "On sait que pour l'instant, Céline vient en Europe entre les mois de mai et septembre", qu'elle devrait "vivre à Paris pendant tout cette tournée européenne", poursuit-il. Ainsi, la star devrait repartir en tournée européenne.

ll faut se fier aux informations de la famille

Comme l'explique, Jean-Pierre Pasqualini : "Des petites choses [sur Céline Dion, ndlr] ont filtré par la famille, c'est les seules choses qui sont fiables". "On sent bien que la presse people a ses babines retroussées sur Céline Dion", note Flavie Flament, "parce que c'est une méga star qui saigne donc c'est juteux, ça ramène du pognon, donc les médias et Internet nous racontent tout et n'importe quoi sur Céline", complète Jean-Pierre Pasqualini. "Il faut surtout écouter ce que la famille dit. On sait qu'elle a des problèmes digestifs, on sait qu'elle a des problèmes musculaires", conclut-il.

On ne l'a pas vue ni entendue "depuis très très longtemps", "toutes les photos qu'on nous montre sont très très anciennes", souligne Jean-Pierre Pasqualini. "C'est vrai que pour l'instant elle se repose et elle doit normalement revenir en Europe entre mai, l'été et le mois de septembre à Paris. Mais, heureusement, elle est entourée de ses enfants", conclut-il.

