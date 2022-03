Cette semaine Le Grand Studio RTL reçoit Angèle. la chanteuse au piano et accompagnée par un ensemble à cordes a interprété 5 titres : Bruxelles je t’aime, Taxi et Libre extraits de son deuxième album studio Nonante-Cinq sorti en décembre dernier ainsi que Balance ton quoi etTa Reine que l'on peut retrouver sur Brol.

Après le succès immense et soudain de Brol son premier disque composé dans sa chambre sur un simple ordinateur et une tournée d’un an qui l’a emmenée dans plusieurs pays, Angèle a pris le temps de faire une pause. C’est dans un premier temps à Bruxelles qu’Angèle est venue se retrouver, respirer, et se laisser à nouveau inspirer en s’abreuvant des choses simples qui font la vie. Si elle adore Paris, où elle passe beaucoup de son temps, Angèle reste très attachée à sa ville natale où elle réside ainsi que sa famille, ses amis et même ses ciels gris. C’est pourquoi elle dédie Bruxelles je t’aime à la ville où adolescente elle a fait ses débuts, jouant seule au piano dans les bars les chansons qui commençaient à faire son succès sur Instagram.

C'est Pierre de Maere qui a succédé à Angèle sur la scène du Grand Studio RTL. Le jeune musicien touche à tout et autodidacte a interprété deux extraits de son premier E.P. Un Jour je sorti le 14 janvier dernier : Un jour je marierai un ange et Lolita (une lettre d'amour à son chat).

Angèle sera en tournée dans toute la France à partir d'avril, elle sera le 20 avril à l’Arena de REIMS, le 4 mai à l’Arkea Arena à BORDEAUX, le 5 mai au Zenith de TOULOUSE, le 6 mai à l’Arena Futuroscope de POITIERS, le 10 mai au Dôme de MARSEILLE, le 11 mai au palais Nikaïa de NICE et les 2 et 3 décembre à l’Arena Paris la Défense.

Pierre de Maere sera en concert le 13 mai à La Cigale.