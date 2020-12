The Queen's Christmas Broadcast 2020 👑🎄 📺 - BBC

publié le 25/12/2020 à 17:05

C'est un message d'espoir qu'Elizabeth II a adressé aux Britanniques ce 25 décembre. La Reine a tenu à remercier et saluer le courage de toutes les personnes de toutes les générations engagées dans la lutte contre le coronavirus au Royaume-Uni.

"Nous avons besoin que la vie continue (...) Remarquablement, cette année qui a séparé tant de personnes, en a rapprochés d'autres par plusieurs moyens", poursuit Elizabeth II expliquant qu'avec sa famille ils ont été impressionné par les communautés du Commonwealth et leurs bénévoles engagés pour aider les personnes touchées par la crise du coronavirus.

"Au Royaume-Uni comme partout dans le monde, les peuples ont répondu de manière magnifique aux défis de l'année, et je suis fière et émue de cet esprit silencieux et indomptable", déclare aussi la monarque depuis son bureau, orné d'un portrait de son époux le prince Philip. "À notre jeune génération, en particulier, je vous dis merci pour le rôle que vous avez joué", explique aussi Elizabeth II.

La Reine soutien les Britanniques isolés

Dans l'autre partie de son discours, Elizabeth II raconte l'histoire du Soldat inconnu de la Première Guerre mondiale, dont la tombe se trouve dans l'abbaye de Westminster. En novembre dernier, la Reine s'était rendue dans l'abbaye pour rendre hommage au soldat, "symbole du sens du devoir et de l'ultime sacrifice".

Après ce passage centré sur ce soldat inconnu, la Reine a ensuite assuré de son soutien tous les Britanniques isolés pendant cette période de fêtes de fin d'année. "Pour beaucoup, cette année est empreinte de tristesse : certains pleurent la perte d'un être cher, amis et famille manquent à d'autres, alors qu'ils souhaiteraient pour Noël un câlin ou une pression de la main", décrit la monarque avant de poursuivre : "Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seuls, et je vous assure de mes pensées et de mes prières".