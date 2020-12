Meghan Markle et le prince Harry posent avec Archie pour leur carte de vœux

publié le 24/12/2020 à 11:26

Retirés de leurs fonctions au sein de la famille royale, le Prince Harry et son épouse, Meghan Markle, n'ont malgré tout pas oublié d'envoyer leur carte de vœux, en présence de leur fils d'un an et demi Archie.

La carte a été partagée par The Mayhem, une association caritative d'aide aux animaux basée à Londres et soutenue par la duchesse de Sussex. Harry, Archie et Meghan Markle apparaissent dans l'illustration en compagnie de deux chiens et devant une maison miniature.

"La photo d'origine a été prise en début de mois, à leur demeure, par la mère de la duchesse", a précisé un porte-parole auprès du média Page Six. Comme le souligne CNN, le couple se montre généralement très protecteur de la vie privée de leur fils, Archie. En juillet, ils avaient déposé une plainte après que des photos de lui aient été volées.

Début 2020, Harry et Meghan Markle ont renoncé à leurs fonctions royales, et se sont installés, l'été suivant, en Californie.