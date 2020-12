Famille royale : Zara Tindall, petite-fille d'Elizabeth II, attend son troisième enfant

publié le 10/12/2020 à 15:34

La reine Elizabeth II sera bientôt arrière-grand-mère pour la neuvième fois. Sa petite-fille, Zara Tindall, fille de la princesse Anne, attend son troisième enfant, comme le rapporte le média de la chaîne CNN.

C'est Mike Tindall, l'époux de Zara Tindall et ancien joueur de rugby professionnel, qui a annoncé la bonne nouvelle dans un épisode du podcast The Good, the Bad and the Rugby, le 9 décembre dernier. Zara Tindall avait révélé auparavant avoir vécu deux fausses couches. "Z va très bien, elle est toujours très prudente par rapport à ce qui nous est arrivé dans le passé. Nous avons hâte", a confié Mike Tindall. Le couple, marié depuis 2011, est déjà parent de deux filles : Mia Grace, née en 2014 et Lena Elizabeth en 2018.

Bien qu'étant la fille de la princesse Anne, fille unique d'Elizabeth II et du prince Philip, Zara Tindall n'a pas de titres royaux officiels. Un porte-parole du Palais de Buckingham a déclaré à CNN que "La Reine et le duc d’Édimbourg sont au courant et ravis de cette future arrivée dans la famille royale".