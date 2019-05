publié le 08/05/2019 à 19:20

Après plusieurs semaines d'épreuves acharnées, l'édition 2019 de Top Chef touche à sa fin. Le concours s'achève ce mercredi 8 mai avec la grande finale opposant Samuel Albert à Guillaume Pape. Un duel au sommet entre deux cuisiniers devenus amis durant le tournage de l'émission. Les deux hommes ont appris à s'apprécier en travaillant ensemble au sein de la brigade de Michel Sarran.



Cette année, dixième édition oblige, M6 a mis les petits plats dans les grands en réunissant les noms les plus prestigieux de la gastronomie française : Sophie Pic, cheffe la plus étoilée au monde (7 étoiles), la grande première dans l'émission d'Alain Ducasse, Cédric Grolet, le meilleur pâtissier du monde, ou encore Paul Pairet, chef trois étoiles sacré "meilleur restaurateur" par les grandes tables du monde pour son restaurant Ultraviolet à Shanghai.

Saison après saison, Top Chef éprouve ses candidats à force d'épreuves acharnées, deux à trois par jour de tournage. Le combat n'est pourtant pas vain puisque les suites du concours prouvent que les larmes et la sueur payent dans la profession : les anciens gagnants ont presque tous ouvert un restaurant. Certains ont même gagné une étoile au guide Michelin. Mais que deviennent réellement les lauréats après une telle aventure ?

2018 - Camille Delcroix, le moustachu audacieux

Grand gagnant de la dernière édition de Top Chef, ce cuisinier moustachu semble avoir gagné haut la main le concours. Sa maîtrise technique l'a même conduit à être acclamé par 100 Meilleurs ouvriers de France (Mof pour les intimes). Un moment d'émotion souligné par son mentor Philippe Etchebest, lui même de la maison.



Actuellement, il est second de cuisine du restaurant 2 étoiles "Le Château de Beaulieu". Et surtout, il arrivera dans la deuxième partie de soirée, juste après la bataille sans-merci des candidats, dans Top Chef : cuisinez comme un grand chef.

2017 - Jérémie Izarn, le béret victorieux

En 2017, les télé-spectateurs ont assisté à une finale haletante et à l'avènement du grand gagnant de la saison 8 de Top Chef, Jérémie Izarn. Le candidat s'est très vite fait remarquer par son amour du terroir mais aussi, et surtout, par son béret éternellement vissé sur la tête. Une toque française en quelques sortes.



Aujourd'hui, le cuistot a son propre restaurant, La Tour des Sens, à Tencin, près de Grenoble. Des paysages de campagne, des plats de saison garnis de fleurs, une décoration naturelle... L'établissement ressemble à son chef. "Gourmand par nature", peut-on lire en description sur le site internet. Il a obtenu une assiette Michelin - sorte de pré-étoile créée en 2016 - et une toque Gault & Millau.

2016 - Xavier Pincemin, le chef accompli

Favori dès le départ, Xavier Pincemin a gagné la septième saison de Top Chef, en 2016. Lui qui a fait ses armes pendant sept ans au restaurant Gordon Ramsay du Trianon Palace à Versailles, ambitionnait d'ouvrir son premier restaurant.



Xavier Pincemin est désormais chef du Speakeasy, un piano bar et restaurant du 16e arrondissement de Paris, tout près de l'Arc de Triomphe. "Le meilleur endroit de la ville, toute la nuit avec de la musique en live", peut-on lire sur le site de l'établissement à "l'ambiance magique". Une jolie réussite pour le gagnant de Top Chef 2016.

2015 - Xavier Koenig, le benjamin des lauréats

Avant de remporter la finale de l'édition 2015, ce très jeune cuisinier était le candidat de Philippe Etchebest, dans Objectif Top Chef. À seulement 19 ans au moment de sa victoire, il reste le plus jeune de tous les gagnants du concours de M6. Après l'aventure et son parcours royal dans Top Chef, Xavier Koenig a quitté l'établissement dans lequel il était apprenti, en Alsace, cinq mois après la finale de l'émission.



Le jeune chef possède aujourd'hui son propre site internet, un blog E-commerce de produits, d'ustensiles et d'astuces de cuisine. Il avait confié à RTL.fr en 2016 avoir d'autres projets, comme "des cours de cuisine, une activité de traiteur". Il ne cherchait à l'époque pas de place de chef dans un restaurant.

2014 - Pierre Augé, le retour gagnant

Il avait tenté l'aventure Top Chef une première fois, en 2010, édition lors de laquelle il avait frôlé la finale. Quatre ans plus tard, en 2014 donc, alors que l'émission proposait à d'anciens candidats de revenir s'affronter pour une cinquième saison, Pierre Augé retente sa chance et à 34 ans, remporte le titre ainsi que plus de 62.000 euros.



Aujourd'hui, il est toujours chef de la Maison de Petit Pierre (une Assiette Michelin et deux toques Gault & Millau), à Béziers, le restaurant familial qu'il a racheté en 2010, après sa première participation à Top Chef.

2013 - Naoëlle D'Hainaut, l'étoile montante

Très discrète, Naoëlle D'Hainaut a remporté la quatrième saison de Top Chef, en 2013, à 29 ans. Formée au Bristol, où elle était sous-cheffe dans la brigade d'Éric Frechon, elle avait remporté le concours malgré une victoire contestée sur Yoni Saada. Il était reproché à la candidate d'avoir volé des têtes de crevettes à son adversaire lors de la finale.



Quatre ans après avoir remporté Top Chef 4, la jeune femme de 35 ans a quitté le palace parisien pour ouvrir L'Or Q'idée, son propre restaurant avec son mari, à Pontoise, courant 2017. Son établissement, après avoir obtenu une assiette au guide Michelin et deux toques Gault & Millau, vient de recevoir en 2019 sa première étoile. "C'est un cadeau, cette émotion je l'ai rarement eu parce que c'est quelque chose qu'on attend", explique la jeune étoilée au micro de RTL.

2012 - Jean Imbert, le chef télégénique

Grand gagnant de la saison 3 de Top Chef, il a remporté 100.000 euros lors de sa finale contre Cyrille Zen, en 2012. L'ancien candidat est certainement l'un des lauréat les plus connus du concours culinaire de M6, tant il a été médiatisé depuis sa victoire. Il a notamment participé à l'émission Norbert et Jean : le défi, sur M6, en compagnie de son ancien adversaire et ami de Top Chef, Norbert Tarayre.



En 2015, Jean Imbert a ouvert son propre établissement avec Éric Kayser, baptisé Les Bols de Jean, dans le deuxième arrondissement de Paris. En 2018, après être devenu le chef du restaurant de son ami , Pharrell Williams, Swan and Bar Bevy, il a ouvert son propre restaurant, Encore à New York.



Très suivi sur les réseaux sociaux, il s'affiche régulièrement sur Instagram avec les invités de marque passés par son restaurant, comme Beyoncé ou bien l'actrice Jennifer Lawrence.

2011 - Stéphanie Le Quellec, le parcours royal

Formée par les plus grands chefs, notamment au George V, la candidate, âgée alors de 27 ans, avait remporté la deuxième saison de Top Chef, en 2011. Et le reste de son parcours n'en est pas moins glorieux. Après sa victoire sur M6, la jeune femme ouvre son propre restaurant, La Scène, à Paris, en 2013. Cheffe exécutive des cuisines de l'hôtel de luxe Prince de Galle, elle a décroché, en plus des 3 toques au Gault & Millau, une deuxième étoile au guide Michelin au mois de janvier 2019.



"Le Chef Stéphanie Le Quellec, signature confirmée de la nouvelle génération française propose une cuisine authentique et généreuse, au service du goût et de produits d’exception", promet le site de l'établissement prestigieux.

2010 - Romain Tischenko, le premier lauréat

Il est le tout premier gagnant de Top Chef. Romain Tischenko a remporté le concours culinaire de M6 en 2010, et l'enveloppe de 100.000 euros. En 2012, il ouvre son premier établissement avec son frère, Le Galopin, à Paris. "Un lieu simple et authentique, sans fioritures et surtout sans prétention, comme l'ont voulu les frères Tischenko", peut-on lire sur le site de l'établissement. Il possède une Assiette Michelin et deux toques au Gault & Millaut.



Et vu le succès de ce restaurant, Romain Tischenko a ouvert une deuxième adresse, La Cave à Michel, un bar à vin, juste à côté du Galopin. Un endroit convivial où "il y a le vin et les copains, dans une ambiance bon enfant", promet le site du Gault & Millau.