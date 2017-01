Beyoncé, femme de tous les records

Beyoncé sera la première femme à l'affiche de Coachelle depuis dix ans. Elle continue de battre tous les records.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 06/01/2017 à 09:00

Beyoncé entre encore dans la légende. Elle est la première femme depuis dix ans à être en tête de la programmation du festival américain Coachella, en Californie. Après Björk, qui était à l'affiche en 2007, elle s'impose encore un peu plus comme l'artiste incontournable de la décennie. Les années 2000 lui avaient apporté la gloire et le succès, les années 2010 confirment son statut de star planétaire.



La chanteuse enchaîne les records depuis ses débuts dans la musique avec le groupe Destiny's Child en 1998. Ventes de disques, récompenses, influence... Elle s'impose en tête des classements depuis des années et rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Quand on pense qu'elle a atteint le sommet, elle repousse les limites et bat ses propres records avec un talent aussi bien reconnu par ses paires que par la critique et le public.

Des ventes de disques qui explosent

Beyoncé enchaîne les ventes de disques record. Avec 220 millions de disques vendus dans le monde en janvier 2017, elle s'impose comme une artiste indétrônable. À ce chiffre déjà affolant peuvent s'ajouter les 65,5 millions de CD vendus avec le groupe Destiny's Child. En 2013, Beyoncé sort un disque éponyme qui se vend à 617.000 unités en une journée sur iTunes. Un record qu'elle détiendra pendant deux ans, jusqu'à ce qu'Adele sorte son album 25.



Bey, comme ses fans la surnomment, devient la première artiste à avoir tous ses albums en tête du classement du Billboard 200 lorsque Lemonade, son sixième disque, s'impose comme numéro un des charts et a été sacré "meilleur album de l'année" par la magazine américain Rolling Stone. Une première pour une artiste noire. Avec cet album, elle est aussi la seule artiste féminine à avoir 12 chansons dans le classement Hot 100 au même moment. Elle a par ailleurs battu Taylor Swift et son record précédent de 11 titres.

Le succès connu par ses disques ne vient pas de nulle part. À 35 ans, Beyoncé va fêter cette année ses 20 ans de carrière et autant d'années de travail acharné pour arriver où elle en est aujourd'hui. Reconnue comme auteure, compositrice et interprète, elle écrit la majorité de ses chansons. Beyoncé est d'ailleurs réputée pour aborder dans ses morceaux des histoires qu'elle a vécues, comme les infidélités de son mari. Elle a aussi comme thème favori le pouvoir des femmes, comme dans Single Ladies, Diva et Run The World.

Une artiste plebiscitée

Beyoncé est une star planétaire mais aussi une artiste reconnue par ses paires, qui saluent son talent. Le crooner américain Maxwell a comparé Beyoncé à Michael Jackson dans une interview à la radio 106KMEL en juin 2016 : "Je me souviens d'elle à ses débuts avec les Destiny's Child (...) Son travail est époustouflant, autant que Michael Jackson". Une admiration pour le travail de la chanteuse qui n'est pas rare dans l'industrie du disque. Le même mois, DJ Khaled, qui faisait la première partie de sa tournée The Formation Tour, lui a adressé un beau message sur son compte Instagram, écrivant : "Je viens juste de terminer ma tournée avec la plus grande artiste qui existe sur cette Terre. (...) Merci d'avoir partagé avec moi et tes millions de fans à travers le monde ton talent incroyable, ta musique et tes performances. Tu es la reine !"

La reconnaissance de Queen B vient également des professionnels de l'industrie musicale. Depuis le début de sa carrière avec les Destiny's Child, Beyoncé a obtenu 455 récompenses pour 709 nominations. En 2007, elle est devenue la première chanteuse à gagner le prix de l'artiste internationale aux American Music Awards. Elle est la deuxième femme la plus honorée dans l'histoire des Grammy Awards avec un total de 20 récompenses. En 2010, elle a battu le record de statuettes reçues en une seule nuit par une artiste féminine en se voyant décerner six récompenses. Preuve de son succès, s'il en fallait, Beyoncé a été élue personnalité la plus influente du monde en 2014 par le magazine américain Times.



À l'annonce des nominations pour les récompenses de l'année 2017, Queen B est devenue l'artiste féminine la plus nommée des Grammy Awards. Elle figure dans neuf catégories, ce qui porte à 62 son nombre total de nominations, un record absolu. Si le 12 février prochain Beyoncé gagne au moins sept des récompenses pour lesquelles elle est en lice, elle battra le record de statuettes remportées par Stevie Wonder (25) et par la chanteuse de country Alison Krauss (27).