Samuel Albert (à gauche) et Guillaume Pape sont les deux finalistes de "Top Chef 2019"

publié le 08/05/2019 à 13:55

Qui du fier Breton ou du chef de l'ambassade belge du Japon sera sacré "Top Chef" ce mercredi 8 mai ? Guillaume Pape et Samuel Albert, les deux derniers candidats en lice vont s'affronter lors de la grande finale de la dixième saison de l'émission. Pour gagner, ils devront élaborer le meilleur repas pour 100 convives (pour la plupart des bénévoles de la Croix-Rouge), en seulement 10 heures. Une ultime épreuve qui se déroulera au restaurant de l'Hôtel Royal d’Evian, en Haute-Savoie.



Un duel au sommet entre deux cuisiniers devenus amis au fil du concours. Les deux hommes ont appris à s'apprécier en travaillant ensemble au sein de la brigade de Michel Sarran. "Ça a matché tout de suite entre eux et leur amitié a jalonné toute la saison", explique le célèbre chef du sud-ouest à nos confrères de 20Minutes.

Mais l'aventure n'a pas été un long fleuve tranquille, notamment pour Samuel. Le cuisinier, chef de l'ambassade belge du Japon a en effet été éliminé en septième semaine, avant de réintégrer le concours lors d'une épreuve spéciale. Il a ainsi terminé le concours chaperonné par Philippe Etchebest.

Des profils totalement différents

S'ils sont parvenus à s'entendre sur de nombreuses épreuves, les deux hommes ne proposent pas le même type de cuisine. Guillaume, très attaché à sa Bretagne (il est chef dans un restaurant gastronomique à Rennes) a à coeur de travailler les produits de son terroir, et donc plutôt de la mer, tout en ajoutant une touche très gourmande à ses préparations. Aussi à l'aise en cuisine qu'en pâtisserie, "il fait simple, précis et technique", confie Michel Sarran à nos confrères.



De l'autre côté, Samuel s'affirme plutôt comme le globe-trotteur perfectionniste de cette édition. Actuellement chef au Japon, il n'a pas hésité à apporter une touche exotique dans les différentes épreuves du concours, tout en s'imposant une très grande rigueur. "Je l’ai choisi car j’avais vu dès le début qu’il avait des capacités techniques et créatives", confirme Philippe Etchebest.



Alors qui succédera à Camille Delcroix, vainqueur de l'émission l'an passé ? Réponse à partir de 21 heures, ce mercredi 8 mai sur M6.