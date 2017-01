Edward Majerczyk avait piraté les comptes mails de nombreuses célébrités en août 2014, dont celui de Jennifer Lawrence. Il a été condamné à 9 mois de prison.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP Des photos intimes de Jennifer Lawrence avait fuité sur le web en 2014

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 27/01/2017 à 18:59

Jennifer Lawrence a obtenu réparation. Edward Majerczyk, l'homme qui a piraté sa boite mail et participé à la diffusion de ses photos intimes en 2014, a été condamné le mardi 24 janvier à neuf mois de prison ferme. Il avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Chicago en août dernier et risquait jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.



Edward Majerczyk a piraté le compte d'au moins trente célébrités au cours de l'été 2014 grâce à la technique du "phishing". Cette méthode consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un interlocuteur qu'elle connaît comme sa banque, une administration ou, dans ce cas précis, son fournisseur internet. Le but ? Lui soutirer ses différents mots de passe ou des informations personnelles pour pouvoir accéder à ses comptes. Kate Upton et Kirsten Dunst figuraient aussi parmi les victimes d'Edward Majerczyk.



Surnommée le "Celebgate", l'affaire avait été qualifiée de "crime sexuel" par Jennifer Lawrence. En novembre dernier, le hacker de stars Ryan Collins a lui été condamné à 18 mois de prison après avoir piégé de nombreuses célébrités comme Rihanna, Avril Lavigne, Hilary Duff et Kim Kardashian.