Les 15 candidats de la saison 10 de "Top Chef" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Alexia Duchêne, 23 ans, est second de cuisine dans un restaurant bistronomique à Paris depuis 1 an et demi. "Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est moins qualifié" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Anissa Boulesteix, 26 ans, est sous-cheffe dans un Palace 5 étoiles. "Je n'appréhende rien du tout, je suis sûre de moi et de ce que je fais" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Baptiste Renouard, 27 ans, est chef de son propre restaurant à Rueil-Malmaison et a travaillé pendant 5 ans avec Joël Robuchon. "Le plus important, c'est de se démarquer" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Camille Maury, 20 ans, est la grande gagnante d'"Objectif Top Chef". Elle ne participera pas à la première émission et intégrera directement la brigade de Philippe Etchebest Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Damien Laforce, 22 ans, est chef à Lille et a gagné en 2018 le prix "Jeune Talent Gault et Millau". "Mon atout, c'est la créativité" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Fanny Aimerito, 26 ans, est second de cuisine dans le même restaurant depuis 5 ans dans un restaurant étoilé à Marseille. "Ma cuisine méditerranéenne, c'est avant tout le partage" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Florian Barbadot, 27 ans, est chef adjoint dans un restaurant étoilé en Normandie. "Le but, c'est d'avoir ma propre étoile un jour". Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Guillaume Pape, 26 ans, est chef de cuisine dans un restaurant gastronomique à Rennes. "Ma cuisine est classique, avec un peu de modernité et des touches de Bretagne" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Ibrahim Kharbach, 33 ans, est chef rôtisseur dans un restaurant étoilé. Il est le candidat le plus âgé de la compétition. "Je ne suis pas venu ici pour partir le premier jour" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Maël Duval, 20 ans, est second de cuisine dans un restaurant étoilé. "Top Chef est l'une des choses qui m'a fait choisir ce métier" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Marie-Victorine Manoa, 27 ans, est cheffe de son restaurant à Lyon. Elle a fait l'Institut Paul Bocuse. Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Merouane Bounekraf, 29 ans, est chef dans un hôtel de luxe. "La cuisine est devenue ma secte en j'en suis devenu le gourou" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Paul Delrez, 28 ans, est chef et propriétaire belge de 2 restaurants. "Je veux rendre fier mon pays" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :

Samuel Albert, 30 ans, est chef privé à l'ambassade de Belgique à Tokyo (Japon). Il a commencé sa carrière dans les cuisines monégasques du chef Joël Robuchon. "Je cherche toujours la perfection" Crédits : Marie Etchegoyen/M6 | Date :