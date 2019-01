publié le 21/01/2019 à 10:09

Des kilos de recettes, une dose de stress et une pincée d'humour, Top Chef revient le 6 février prochain à 21 heures. Pour cette dixième édition, de nombreuses nouveautés seront au rendez-vous. Rassurez-vous cependant, les trois chefs étoilés, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran, restent fidèles aux cuisines du télé-crochet haletant.



La grande nouveauté de cette saison est l'arrivée dans le concours de Jean-François Piège. Ce ne sera donc pas trois mais quatre brigades dans lesquelles les candidats pourront évoluer. Loin d'être une nouvelle toque de l'émission, le chef aux deux étoiles est présent comme juré depuis le tout début du programme. Il affole candidats et internautes avec ses épreuves plus sportives d'année en année.

Les candidats devront donc toujours autant l'impressionner mais aussi le convaincre afin de pouvoir être choisis dans sa brigade. Et surtout, pouvoir y rester. Le cuisinier se servira certainement de son titre de chevalier de l'Ordre national du mérite pour combattre, et peut-être même triompher de ses adversaires...

Un des candidats de Top Chef saison 10, entouré des 4 chefs Crédit : Marie Etchegoyen / M6

Des tablettes de votes

Dès la première émission - le choix des brigades - les chefs pourront donner leurs premières impressions aux candidats à l'aide de tablettes. À l'image des votes de la Nouvelle Star, les quatre jurés décerneront une couleur au candidat sans pour autant l'éliminer.



Ni rouge, ni bleu mais un panel de trois indicateurs : vert s'ils veulent le candidat dans leur brigade, orange, si ce dernier doit faire ses preuves et rouge pour une impression négative.



Entre le ciselage du persil et la découpe d'un jarret, les cuisiniers découvriront les résultats, sans savoir à qui appartient le vote. Aux jeunes cuistots de se sentir rassurés ou au contraire, complètement déstabilisés.

100 étoiles sur le plan de travail

À l'image des précédentes éditions, des chefs du monde entier garniront les épisodes de leurs conseils alléchants. Pour célébrer cette dixième saison, pas moins de 100 étoiles défileront dans les cuisines à la recherche du futur Top Chef 2019.



Au menu, un habitué du programme, le grand Alain Ducasse au nombre record de 18 étoiles, la femme la plus étoilée au monde, Anne-Sophie Pic (7 étoiles) ou encore Paul Pairet (3 étoiles), venu tout droit du meilleur restaurant du monde à Shanghai,... Après calcul, c'est bien un total de 100 étoiles qui se succéderont dans les cuisines.



Des têtes connues des années précédentes comme Yannick Alléno (6 étoiles) ou Pierre Gagnaire (13 étoiles) … mais aussi des chefs pour la première fois dans Top Chef : le Meilleur ouvrier de France (Mof pour les intimes) Frédéric Anton, (3 étoiles), Arnaud Lallement (3 étoiles) de "L'Assiette Champenoise" près de Reims et encore, les deux frères triplement étoilés, Régis et Jacques Marcon.

Alain Ducasse, le chef au 18 étoiles Crédit : Marie Etchegoyen / M6

Des conseils culinaires en deuxième partie de soirée

Comment réaliser une pomme dauphine parfaitement ronde ? À quelle sauce cuisiner la daurade ? Pour la dixième saison, après la grande bataille des brigades, les chefs répondront à toutes vos questions culinaires dans la seconde partie de soirée, Top Chef, cuisinez comme un grand chef.



Cromesquis ou espumas, fenouil ou potimarron... Chaque semaine, cette "masterclass" de cuisine se consacrera à une thématique ou un produit et transformera le plus simple ingrédient en un met étoilé.



Le grand vainqueur de Top Chef saison 9, Camille Delcroix sera aussi de la partie. Chaque semaine, cet amoureux des petits producteurs ravira nos palais avec ses recettes faciles à réaliser chez soi.



Un plat tout en délicatesse réalisé dans "Top Chef" Crédit : Marie Etchegoyen / M6

Rendez-vous samedi 6 février à 21 heures sur M6.