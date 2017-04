publié le 19/04/2017 à 23:48

Clap de fin pour Top Chef 2017. Pour cette finale, Franck et Jérémie, les deux derniers candidats de l'aventure s'affrontaient ce mercredi 19 avril. Une ultime émission qui a mis les nerfs des cuisiniers à rude épreuve. Franck et Jérémie, accompagnés par les anciens de la saison devaient préparer un dîner pour les 100 convives du restaurant d'un palace d'Évian, en Haute-Savoie.



Franck, le dernier survivant de la brigade de Philippe Etchebest, était donc entouré de quatre commis, Guillaume, Maximilien, Giacinta et Alexis et Jérémie, candidat de Michel Sarran, de Jean-François, Julien, David et Kelly. En plus de gérer leur brigade respective, les deux finalistes devaient donc redoubler d'inventivité pour séduire le panel de jurés anonymes, mais aussi les quatre Chefs, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Franck et Jérémie, les deux finalistes et amis de cette édition 2017 ont donc tenté le tout pour le tout pour se démarquer et remporter cette finale, le titre de Top Chef et 100.000 euros. Ils avaient tous deux carte blanche pour séduire le jury et être le nouveau gagnant du concours culinaire de M6.

Les Chefs rendent leur verdict

Point crucial de cette épreuve : le dessert, qui devait sublimer le dîner proposé par chacun des deux finalistes. Si Jérémie a surpris les internautes avec l'un des ingrédients de son plat, Franck a cherché à en mettre plein les yeux des convives. C'est d'ailleurs un problème de dessert qui est venu déstabiliser les deux finalistes de Top Chef, à cause d'un souci d'approvisionnement qui a retardé l'arrivée de cet ultime plat.



Après la dégustation des deux desserts proposés par Franck et Jérémie, les quatre chefs rendent leur verdict. Jean-François Piège attribue un 4 à Franck et un 6 à Jérémie. Hélène Darroze donne quant à elle la même note aux deux candidats, tout comme Michel Sarran.



Philippe Etchebest à préféré le dîner de Jérémie, à qui il attribue la note de 6, et accorde donc un 4 à Franck. C'est donc Jérémie qui a une légère avance sur son adversaire. Reste à connaître le verdict des 100 convives.

.@JeremIzarn remporte le vote des chefs ! RT pour le féliciter ! #TopChef pic.twitter.com/sfxghaODkj — M6 (@M6) 19 avril 2017

Franck et Jérémie attendent le verdict avec leurs proches

Chaque membre du jury, les Chefs compris, avaient 10 points à attribuer aux deux candidats. On retrouve Franck en Bourgogne, et Jérémie avec sa femme et ses enfants dans son restaurant en Isère. Un moment très émouvant pour les deux finalistes, qui retrouvent leurs proches avant le verdict.



Il est maintenant temps pour Franck et Jérémie de tirer le fameux couteau final, qui annonce par sa couleur si le candidat a remporté ou non cette finale de Top Chef. Hélène Darroze et Jean-François Piège remettent l'enveloppe contenant les points attribués par les 100 convives, établis en un pourcentage. 44,85% pour l'un, 55,15% des votes pour l'autre.



Le suspens était à son comble lorsque Franck et Jérémie tirent leur couteau respectif. C'est finalement l'Isérois qui découvre le couteau argenté, symbole de la victoire. Jérémie est donc le grand gagnant de Top Chef saison 8, et remporte un chèque de 55.150 euros, montant correspondant au pourcentage des points attribués par les convives et les Chefs.