publié le 06/02/2019 à 11:11

Dix ans déjà que le programme Top Chef réveille les marmitons qui sommeillent en nous. Pour Hélène Darroze et Philippe Etchebest, cela fait maintenant 5 saisons qu'ils sont à la tête des brigades avec le chef Michel Sarran. Nouveauté de cette dixième saison, les cuisines du concours auront la chance d'être formé par une nouvelle toque, Jean-François Piège.



Selon les deux chefs, cette saison 2019 est marquée par une saveur différente grâce à la venue du cuisinier le plus étoilé au monde (18 en comptant l'ensemble de ses restaurants) : "On a eu cette année un panel assez extraordinaire d'étoiles et notamment grâce à Monsieur Alain Ducasse", s'émerveille Hélène Darroze au micro de RTL. "C'était celui qui manquait au palmarès", ajoute Philippe Etchebest.

Après avoir carburé derrière leurs cuisinières pendant des mois, regardent-ils l'émission ? "J'ai toutes les saisons enregistrées et je n'en ai pas vu une encore", explique Philippe Etchebest. Pour la cheffe Hélène Darroze, c'est le même constat : "C'est mes petites filles qui les regardent pour moi et qui me racontent après."

Première étoile pour Naoëlle d'Hainaut

29 avril 2013, Naoëlle d'Hainaut, 29 ans, remportait la finale de Top Chef. Quatre ans après, la jeune femme quitte un palace parisien pour ouvrir L'Or Q'idée, son propre restaurant avec son mari, à Pontoise. Son établissement, après avoir obtenu une assiette au guide Michelin et deux toques Gault & Millau, vient de recevoir en 2019 sa première étoile. "C'est un cadeau, cette émotion je l'ai rarement eu parce que c'est quelque chose qu'on attend", explique la jeune étoilée au micro de RTL.



Philippe Etchebest et Hélène Darroze se souviennent eux aussi de l'instant où ils ont reçu leur première étoile. "La satisfaction est d'autant plus grande parce qu'on la partage avec l'ensemble d'une équipe", détaille avec fierté la star de Cauchemar en cuisine. La cheffe se souvient elle très précisément de sa deuxième étoile. Alors qu'elle était à New York, son père l'a appelé depuis Paris, à 4 heures du matin pour lui annoncer, en larmes. "Je croyais qu'un malheur était arrivé, je m'en souviendrai longtemps", se remémore-t-elle.



Retrouvez les deux chefs étoilés dans la première émission de Top Chef, mercredi 6 février à 21 heures sur M6 et tous les mercredis suivants.