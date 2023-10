Pierre Gagnaire, chevalier de la Légion d'honneur, élu "plus grand chef étoilé du monde" par ses pairs en 2015 et propriétaire d'une dizaine de restaurants dans le monde entier, était le chef invité du sixième épisode de Top Chef mercredi 5 avril. Au micro de Stéphane Rotenberg, il évoque son parcours et notamment de l'année 1996 qui a marqué sa vie.

À cette époque, cela fait déjà trois ans que le chef possède un trois-étoiles au Guide Michelin, son savoir-faire n'est donc plus à prouver. Pourtant, il rencontre des difficultés financières, les clients ne sont pas au rendez-vous et il doit donc fermer son restaurant à Saint-Etienne : "C'est moi qui me rends compte que je vais dans le mur et qui décide avec ma femme de l'époque de tout arrêter. C'est moi qui me suis sabordé. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de décisions importantes qu'on prend, mais celle-là est importante. Je me suis projeté cinq, dix ans plus tard et je me suis dit, 'mais tu vas faire n'importe quoi pour survivre, tu veux faire ce que tu ne voulais pas faire quand tu avais 25 ans, donc j'ai tout fait péter'', déclare-t-il.