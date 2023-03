Top Chef 2023 : le témoignage fort de Justine Piluso sur le machisme en cuisine

Dans ce nouvel épisode de Top Chef, le Podcast, Stéphane Rotenberg reçoit la jeune cheffe Justine Piluso, candidate de la saison 11. Passionnée par la cuisine depuis son adolescence, elle raconte son parcours et notamment les difficultés de faire sa place dans un milieu très masculin : "La première fois que je suis entrée dans une cuisine professionnelle, ça a été un choc. Les hommes m'ont regardée en disant 'Mais toi, tu n'es pas, tu n'es pas censée être en cuisine, c'est soit la salle, soit l'hébergement, l'hôtellerie, mais pas la cuisine", explique-t-elle. La jeune cheffe ne faisait que du nettoyage, pendant des mois, elle n'a pas pu toucher les casseroles.

L'acceptation a aussi été difficile par ses parents d'un milieu modeste. Pour eux, le métier de chef cuisinier n'était pas adapté à une femme : "Mon père, il ne voulait absolument pas que je fasse ce métier. Il disait que c'était un métier d'homme, que c'était un métier dur, que la femme n'avait pas sa place en cuisine, que c'était plus une passion et que je pouvais faire ça à la maison, mais pas en tant que professionnelle. Ma mère avait peur, elle voulait que je fasse des études" ajoute-t-elle.

Une pression qui l'a souvent fait douter sur ses envies de diriger un jour une cuisine : "Oui, il y a eu des moments très difficiles, des moments où je me suis dit, 'peut-être que je vais abandonner, peut-être que je vais changer. Je vais rester dans l'hôtellerie-restauration, mais peut-être pas en cuisine'", révèle-t-elle.



Déterminée à vivre de sa passion et aidée d'une pointe de hasard, Justine Piluso raconte dans ce podcast comment elle a réussi à faire sa place en cuisine : "C'est malheureusement à cause de quelqu'un qui s'est coupé que j'ai réussi à avoir un poste. Et là, j'ai tout lâché, j'ai montré ma détermination, mon envie, et en fait, je pense que les hommes ont été touchés par mon envie. Ils se sont dit ‘Allez, on va essayer de former cette petite’ et donc de fil en aiguille, je me suis fait un petit nom, un petit nom d'une femme déterminée."

Depuis son passage dans Top Chef, Justine Piluso connaît une médiatisation qui lui a permis une belle reconnaissance dans sa profession. Elle a cependant toujours le sentiment de devoir prouver plus que les hommes : "Il y a toujours une remise en question de mon professionnalisme. On va me demander si je suis sûre de moi, si j'ai ces capacités-là," admet-elle.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire.

