Dans ce nouvel épisode de Top Chef le podcast, Stéphane Rotenberg reçoit Philippe Etchebest, deux étoiles au guide Michelin, Meilleur Ouvrier de France en 2000, Chevalier de l'ordre national du Mérite, et Chevalier de la Légion d'honneur‎. Le chef se confie sur ses débuts, ses consécrations, son aventure télévisuelle et sa désormais notoriété médiatique.

Vedette incontournable de Top Chef, Philippe Etchebest participe à sa 8ème saison. Réputé pour son franc parlé, il continue de séduire les téléspectateurs tout autant que la production. A tel point que cette dernière est prête à tout pour conserver l'un des personnages centraux de l'émission, allant même jusqu'à modifier certaines conditions de tournage pour s'adapter…

En effet, avant de devenir une star du petit écran est un personnage phare de M6, Philippe Etchebest est cuisinier et travaille dans plusieurs restaurants à Bordeaux. Impossible pour lui donc d'être trop longtemps éloigné de ses fourneaux. Problème : le tournage de Top Chef se déroule à Paris et cinq jours sur cinq pendant plusieurs semaines. Le chef étoilé a alors réclamé quelques aménagements...

"Si jamais la chaîne avait dit cinq jours sur cinq jours, j'aurais dit non" Philippe Etchebest

En premier lieu une modification de ses horaires sur les plateaux de télévision. Les semaines de cinq jours, c'est non. "M6 me donne cette opportunité pour que je puisse être dans mes restaurants", explique-t-il. Et Stéphane Rotenberg poursuit : "c'est vrai que tu as dit 'Top Chef, c'est du lundi au mercredi, car jeudi et vendredi, il faut que je sois dans mes restaurants, ce qui, effectivement est très compliqué pour la télévision (...) mais d'autres chefs ont posé la même chose" (ils ont demandé les mêmes conditions de tournage, ndlr).

D'ailleurs, si la réponse de la production avait été négative, le choix du chef aurait été clair : il n'aurait pas poursuivi l'aventure Top Chef. "Si jamais la chaîne avait dit non, c'est du cinq jours sur cinq, j'aurais dit non. Si je devais arrêter la télé, j'arrêterais sans hésiter", affirme-t-il.

Une médiatisation que Philippe Etchebest admet parfois difficile à gérer. Une dualité s'opère entre son statut de cuisinier renommé et l'image qu'il peut renvoyer à la télévision : "il y a une chose déjà au départ, avant de faire la télé, que je n'avais pas mesurée, c'était l'image que je pouvais renvoyer du métier (…) Ce qu'on pardonne chez le restaurant d'à côté, la même chose, on ne la pardonne pas chez moi, mais c'est le jeu, je l'accepte " affirme-t-il.

