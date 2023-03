Top Chef 2023 : "J'étais l'outsider de la compétition", Gaston réagit après son élimination

Le troisième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ du candidat "outsider" de la compétition, au sens propre comme au sens figuré puisque Gaston est un chef privé expatrié à Londres. Interviewé par Stéphane Rotenberg, il donne son ressenti après son élimination dans le podcast de RTL : "J'ai été submergé de travail, je suis sorti du travail, j'ai enchaîné Top Chef, je n'ai pas eu le temps de me préparer, ni psychologiquement ni professionnellement. Je me suis jeté dans le grand bain, dans l'inconnu, les deux pieds dedans", confie le candidat.



L'épreuve sur la réalisation d'une version gastronomique du kebab lui a été fatale : "quand on m'a annoncé le sujet, je me suis dit ça, sort de mon univers, ça va être super dur. Je vais devoir me battre pour essayer de garder ma place " explique Gaston qui préfère une cuisine plus traditionnelle, mais mise au goût du jour.

Dans ce podcast, le candidat se confie aussi sur ce qui l'a mené au concours Top Chef et comment il a vécu la compétition : "Quand on est chef privé, on n'est pas soumis au retour des critiques ou des juges qui peuvent venir de nos restaurants. J'avais vraiment envie de voir ce que je valais sur le marché comparé à tous ces chefs qui sont en restaurant étoilé (…), concernant la concurrence avec les autres, quand j'ai dit pour qui je travaillais en off, effectivement, ils se sont dit que voilà, il y a peut-être un peu de niveau " commente-t-il.

Abonnez-vous au podcast Top Chef

La cuisine m'a sauvé la vie Gaston

Gaston explique que sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille : "Je me suis vraiment cherché à titre personnel, ne serait ce que dans ma sexualité, mon genre. On se remet vachement en question. J'ai grandi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup changé de vie, j'étais en échec scolaire et en fait, j'ai trouvé grâce à la cuisine, cette passion et mon identité."



La cuisine l'a donc aidé dans son émancipation et épanouissement personnel. Il a d'ailleurs souhaité soutenir la communauté LGBTQA + en reversant l'intégralité de son cachet Top Chef à une association LGBTQA + en France : "Je trouvais ça normal. J'ai une société qui marche, je gagne ma vie et c'était symbolique pour moi de les remercier du soutien que j'avais eu ", atteste le candidat.



En ce qui concerne ses ambitions, Gaston rachète actuellement un restaurant à Londres, car pour l'instant, il ne souhaite pas travailler en France.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info