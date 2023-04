Top chef 2023 : les confidences du candidat Alexandre après son élimination

Le huitième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ d'Alexandre. Interviewé par Stéphane Rotenberg dans le podcast Top Chef, il revient sur son parcours plus qu'atypique avant de participer au concours.

Travaillant pour une agence de publicité les premières années de sa carrière professionnelle, Alexandre fait partie des rares candidats pour qui la cuisine n'était pas tout de suite une évidence. Son déclic arrive en 2013, lors de sa participation à "Un dîner presque parfait" diffusé sur M6. À 26 ans, Alexandre décide de tout quitter et se forme tout seul au métier de ses rêves : "Je lance mon service de chef à domicile. Je ne gagne pas bien ma vie, mais je me forme en achetant des bouquins de cuisine, des bouquins très techniques, le Larousse gastronomique, etc., pour apprendre les bases, parce que j'ai toujours eu ce truc en moi qui me dit, qui me disait 'fais-toi confiance'," raconte-t-il.

C'est donc avec cette confiance qu'Alexandre arrive dans les cuisines de Top chef, déterminé, mais bien conscient de la forte concurrence : "Je sais très bien que je suis loin de faire partie des favoris parce qu'en face, effectivement, il y a des pointures, des mecs qui cuisinent depuis qu'ils sont ados, et surtout qui ont un bagage technique beaucoup plus important que le mien", ajoute-t-il.



C'est d'ailleurs avec la partie technique qu'Alexandre éprouvait le plus de difficultés : "Les épreuves où la thématique était la technique et pas la créativité, j'ai souvent raté et je passe à côté de mes épreuves", admet le candidat.

Un point faible qui lui aura été fatal lors de ce dernier épisode où les candidats ont été plongés 24 heures dans la vie du Palace à l'Hôtel du Crillon. Alexandre, ayant choisi de cuisiner le club-sandwich, a réalisé un "club sucrine". La salade étant trop dominante, le plat est jugé hors sujet par Hélène Darroze et termine dernier.

Une défaite qui condamne la brigade orange à faire l'épreuve éliminatoire. Alexandre, Mathieu et Jérémie ont dû réaliser une pièce cocktail, un thème typique des réceptions au sein des grands hôtels. Un nouvel exercice de nouveau très technique, qui ne réussit toujours pas à Alexandre et sa blette farcie aux carottes et aux agrumes, jugée trop amer par les chefs de brigades. Alexandre est donc le huitième candidat éliminé de cette saison.

Alexandre demeure néanmoins fier de son parcours et a hâte de retrouver son restaurant dont il est chef depuis 3 ans, dans le 11ème arrondissement de Paris.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

