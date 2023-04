Top chef 2023 : "J'ai perdu 65 kg avant l'émission", raconte le chef Arnaud Delvenne

Candidat finaliste de la treizième saison "Top Chef", Arnaud Delvenne se confie sur l'opération By-pass gastrique qu'il a subie quelques mois avant de participer à l'émission. Il s'agit d'une technique chirurgicale qui consiste à court-circuiter une grande partie de l'estomac et à le réduire en une petite poche gastrique, pour diminuer la quantité d'aliments ingérés et leur assimilation par l'organisme.

Arnaud Delvenne a donc perdu 65 kg grâce à cette opération. Dans ce podcast, il explique les raisons de ce choix radical : "Je suis quelqu'un de très particulier et j'ai essayé des régimes. Et en fait, si je ne suis pas puni, je n'y arrive pas. Là, on m'a enlevé les trois-quarts de l'estomac, donc en fait, on m'a puni et je le prends vraiment comme ça."

L'ex-candidat avoue avoir pris beaucoup de poids suite au décès de sa mère il y a 11 ans : "Je me suis mis dans la nourriture, dès que j'avais une contradiction, et Dieu sait que j'en ai eu beaucoup. Je mangeais tout le temps, c'était maladif ", poursuit Arnaud Delvenne.

À écouter TOP CHEF - 14. Arnaud Delvenne se confie sur sa perte de poids et son parcours 00:26:14

L'année dernière, le cuisinier belge participe donc au concours "Top Chef", affaibli par sa perte de poids drastique : "Ça faisait six mois que je m'étais fait opérer. Donc, au niveau gustatif, il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Au niveau mental, tout change parce que ton corps diminue de jour en jour ", ajoute-t-il.



Cette opération lui a permis de retrouver le goût de cuisiner des aliments sains : "Je pense que ma cuisine est meilleure maintenant parce que justement, vu que je peux manger moins, je choisis ce que j'ai envie de manger et je choisis de donner la part belle à un aliment. Avant, quand je mangeais, je pouvais passer d'un fast-food à un autre, puis rentrer manger un américain (…), aller manger des biscuits ou des bonbons et recommencer constamment sur la journée", se souvient-il. Une époque révolue pour le chef qui s'est confié au micro de Stéphane Rotenberg.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

