Top chef 2023 : le candidat Léo se confie sur ses rapports avec Paul Pairet

Portant les manchettes violettes de la brigade du chef Pairet jusqu'à son élimination lors de la septième journée de concours, Léo revient sur son rapport, parfois très complexe, avec Paul Pairet lors des épreuves : "Il a une idée à la seconde et nous, en 1 h 30, on ne peut pas avoir une idée à la seconde parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il y a des moments où j'ai écouté ses conseils et oui, il y a des moments où j'ai décidé de mettre les écouteurs".

Dans ce podcast "Top Chef", Léo estime que le chef doit garder son statut de "coach" et laisser les candidats exprimer leur créativité avant de proposer lui-même d'autres idées qui peuvent faire perdre le fil aux cuisiniers : "Il n'est pas dans le truc. Il a compris le concept de l'épreuve, mais il n'est pas dans nos têtes, il n'est pas dans nos cordes et il n'est pas au garde-manger non plus. Donc, il faut qu'il comprenne que l'on va aller là et surtout qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver", poursuit Léo.

À écouter TOP CHEF - 13. Les confidences de Léo après son élimination 00:10:59

De nature plutôt réservée, Léo confie au micro de Stéphane Rotenberg, ne pas avoir tout de suite osé confronter les propositions du chef : "Au début, c'était un peu une prise de risque de tenir tête à un chef trois-étoiles comme Paul Pairet, j'ai un peu d'irrévérence là-dessus, mais derrière, les fois où je lui ai tenu tête, je l'ai rarement déçu, donc ça a plutôt payé", ajoute le candidat.



Eliminé lors de la septième journée de compétition, Léo garde néanmoins un très bon souvenir du Chef Paul Pairet qui se dévoue entièrement aux membres de sa brigade : "Je l'aime bien parce que ça lui faisait un ascenseur émotionnel. Il vivait vraiment le concours avec nous", conclut-il.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

