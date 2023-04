Top chef 2023 : "Je me suis effondré", réagit Léo en larmes après son élimination

Le septième épisode de la 14ème saison de Top Chef signe le départ du discret Léo. Interviewé par Stéphane Rotenberg dans le podcast Top Chef, il confie être forcément déçu, mais reste fier du chemin parcouru : "J'étais tellement content de passer chaque semaine qu'il n'y a que de la fierté dans ce parcours. La déception de partir ? Effectivement, mais pas de déception vis-à-vis de moi", déclare-t-il.

Cette septième journée de compétition avait déjà mal commencé pour Léo. Le thème étant la réalisation d'un plat gastronomique mais économique, il s'est retrouvé directement en épreuve éliminatoire après avoir dépensé 4 fois plus que les deux autres candidats au marché.



À écouter TOP CHEF - 13. Les confidences de Léo après son élimination 00:10:59

Le cauchemar continue pour Léo dans la deuxième épreuve proposée par le chef Jérôme Banctel : "Faire souffler un produit simple pour en proposer une version inédite et jamais vue." Parti au départ pour souffler une mozzarella, Léo s'est reporté au dernier moment sur un oignon, car cette dernière ne fonctionnait pas. Le candidat, de nature stressé, confie à Stéphane Rotenberg avoir complètement perdu ses moyens : "la pression des caméras, on rajoute aussi ce côté visuel fait qu'on sait qu'on est regardé. (…) Nos émotions nous dépassent un peu."

Léo termine en ballotage face à Jérémie. Ce dernier sera sauvé par la dégustation à l'aveugle des chefs de brigade. Suite à son élimination, Léo ne peut s'empêcher de craquer et fond en larmes : "Quand je m’effondre à l'élimination, ça me gêne un petit peu parce que ce n'est pas forcément l'image que je voudrais renvoyer", poursuit-il.



Le candidat explique ses sanglots par la pression qui retombe et le soulagement de ne pas avoir éliminé Jérémie : "C'est le fait de voir que mon ami, que je connais depuis les sélections passées ensemble, de voir que lui garde sa place. J'étais en fait très content pour lui parce que je m'en serais encore plus voulu si je le faisais partir (…) On a un écart d'âge, on est pas du tout du même monde, mais on a été dans le même bateau dès le début", ajoute-t-il.

Un cuisinier aux envies différentes des autres

Contrairement aux autres candidats, Léo n'a pas pour vocation de travailler dans un restaurant étoilé : "Ça aurait pu être un bel objectif de travailler pour des gens multi-étoilés et après d'avoir un établissement comme ça, mais je m'en suis jamais senti capable, je n'ai jamais eu cette prétention", confie-t-il.

Dans ce podcast, il explique les raisons : "Je pense que j'aime aussi les choses simples et qu'il y a une telle pression dans ces établissements-là que moi, je n'ai pas cet esprit-là. (…) Je ne dis pas qu'il faut absolument que tout se passe bien, mais j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais tous les jours. (…) J'aurais peut-être pu faire d'autres choix et faire ce cursus comme ont fait les autres, finalement, je ne l'ai pas fait pour autant, on se retrouve au même endroit", explique-t-il.

Léo souhaite ouvrir son restaurant en Alsace : "J'ai trouvé mon identité gastronomique, (…) Quelque chose de proche de l'endroit où on est, avec de la viande locale, de la pêche locale, et des légumes locaux sans être extrêmes, mais avoir quelque chose qui a du sens", conclut le candidat.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

