Top Chef 2023 : Christophe Raoux dévoile les coulisses des castings de pré-sélection

Candidats et jury de la saison 14 de Top chef.

Dans ce nouvel épisode de Top Chef le podcast, le chef et MOF (meilleur ouvrier de France) Christophe Raoux explique son rôle dans l'émission. C'est lui qui s'occupe de sélectionner les candidats de Top Chef lors d'un casting culinaire qui se déroule en deux épreuves de juin à août, "et on peut faire un rattrape en septembre", détaille Christophe Raoux.

Pour la première, les candidats préparent à l'avance ce qu'ils vont présenter à Christophe Raoux et Baptiste Aubour. Ils ont une heure pour réaliser cette assiette. "C'est souvent travaillé avec leur chef (...) ce qui est très bien, ce qui est normal", commente-t-il.

Pour la deuxième épreuve, la surprise est totale puisque les candidats découvrent les ingrédients cachés sous un torchon sur un plateau. "Et là, c'est génial parce qu'il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui ont la créativité tout de suite, il y a ceux qui réfléchissent, il y a ceux qui font des dessins. Et puis il y a ceux qui sont vraiment dans l'attente et qui démarrent très tard", confie Christophe Raoux.

"Moi, je suis passé par ces épreuves-là. Je sais que c'est très difficile donc on est très conciliants envers les candidats (...) Je mets vraiment au défi n'importe quel chef de venir et de faire ce défi-là parce que c'est vraiment pas facile, surtout qu'on donne des thèmes qui peuvent être déstabilisants. On a donné des thèmes comme par exemple la sardine", ajoute-t-il. Cette année, le thème était la pomme de terre.

Tous les candidats sont très attachants Christophe Raoux

À la fin de ces deux épreuves, les candidats ont une note globale sur les techniques, la propreté du plan de travail, la mise en valeur du produit. Ces notes de pré-sélection, les chefs de Brigade (Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet) ne les connaissent pas. Pour cette saison 14, la meilleure note attribuée à un candidat est "18 sur 20 quand même", reconnaît le chef Raoux. Cependant, "ce ne sont forcément pas les pré-sélections qui font le résultat final", explique Stéphane Rotenberg.

Parmi les 16 candidats de la saison 14 de Top Chef, Christophe Raoux a notamment été marqué par les deux frères Mathieu et Jacques, "leur humilité, leur gentillesse et leur créativité". "Ils ont beaucoup voyagé, ils ont une culture, une ouverture d'esprit qui est complètement différente des autres. Et ça, je trouve ça génial. Maintenant, tous les candidats sont très attachants", conclut-il.

