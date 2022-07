La recette de Pissaladière de Glenn Viel, le juré de Top Chef

Temps de préparation : 1h

Ingrédient pour 4 personnes :



12 oignons

Brousse de vache

2 tomates

4 tranches de pain de mie

1 pâte à pizza

Basilic

Olives noires

Vinaigre balsamique

Huile d’olive



Déroulé de la recette :

Coupez les oignons et faites-les suer dans une casserole avec une gousse d’ail, du thym et une feuille de laurier. Dès que les oignons sont bien translucides, ajoutez de l’eau un peu plus qu’à hauteur, une gousse d’ail, du thym, une feuille de laurier et laissez cuire une vingtaine de minutes. Récupérer les oignons et faites réduire quasiment à sec ce jus d’oignon pour concentrer les saveurs.

Mixez 2 tomates avec un beau filet d’huile d’olive, imbibez généreusement les tranches de pain de mie de la préparation. Ajoutez une belle couche de compotée d’oignon avec deux cuillères à soupe de jus d’oignon réduit et quelques gouttes de vinaigre balsamique. Détaillez la pâte à pizza au même format que les tranches de pain de mie, et cuisez-les au four entre deux plaques de cuisson avec un poids dessus éviter qu’elles ne développent. Déposez les tuiles croustillantes sur la compotée d’oignon. Puis étalez une fine couche de brousse, quelques morceaux d’olives noires et des feuilles de basilic. C’est prêt.

