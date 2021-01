"Top Chef" 2021 : diffusion, règles sanitaires, invités... Ce que l'on sait de la 12e saison

publié le 05/01/2021 à 11:08

Bonne nouvelle pour les fans de Top Chef : le concours culinaire le plus gourmand de M6 sera très bientôt de retour sur vos écrans. Les membres du jury Paul Pairet, Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest étaient récemment en tournage à Paris pour la saison 12.

Premier changement pour cette nouvelle édition : le lieu du tournage. Top Chef 2021 ne sera pas tourné au Pré Saint-Gervais comme c'était habituellement le cas, mais dans un immense studio de plus de 850 m2 à Aubervilliers, révèle Télé Loisirs. Toutefois, ce changement ne sera pas perceptible par les téléspectateurs puisque le décor a été intégralement reconstitué.

Pour cette 12e édition, les mythiques épreuves de "la guerre des restos" et de "la boîte noire" seront bel et bien de la partie. Une nouvelle saison placée sous le thème de "la créativité sans limite", a indiqué le producteur de l'émission Romuald Graveleau à nos confrères. "On les pousse vraiment dans leurs retranchements, on leur demande d'aller encore plus loin. De saison en saison, c'est toujours plus !", a pour sa part confié Philippe Etchebest.

"Une belle cohésion" entre les candidats

Si pour l'heure l'identité des nouveaux candidats n'a pas encore été dévoilée, on sait d'ores et déjà que le niveau sera relevé, bien que, contrairement à l'an passé, aucun d'entre eux ne soit étoilé. "Dès le début, il y a un niveau de dingue. Ils ont tous des identités culinaires fortes et des personnalités différentes. Il y a une belle cohésion entre eux", assure Romuald Graveleau. De son côté, le chef toulousain Michel Sarran fait part d'un "niveau très homogène".

Et pour célébrer les 12 ans du concours, de nouveaux chefs prestigieux feront leur apparition : "Plein de chefs qui n'étaient jamais venus dans le programme ont fait l'honneur de leur présence cette année", révèle le producteur. Parmi eux, Sébastien et Michel Bras, Guy Savoy, ou encore Pascal Barbot. "Tous ces chefs ont pris notre place, ils se sont substitués à nous en tant que coach alors qu'ils ont l'habitude de juger les épreuves", a confié Philippe Etchebest.

Des mesures sanitaires strictes

Si l'émission devrait revenir à l'écran vers fin janvier-début février comme à son habitude, de nombreux éléments ont été repensés en raison de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, chaque candidat aura son propre poste de cuisson, indique Télé Loisirs. L'épreuve de "la boîte noire" a également été revisitée afin de respecter les gestes barrières. Les deux candidats, qui sont habituellement invités à manger ensemble le plat, le dégusteront l'un après l'autre lors de cette 12e édition. Pareil pour les chefs, à qui il arrivait de partager le même plat lors des dégustations, cette année ce sera chacun son assiette.

En outre, chefs, candidats et membres de la production ont été testés régulièrement. "Ils ont été mis dans une bulle", précise même la production. En effet, pendant toute la durée du tournage, et pour limiter les risques de contaminations, tout ce petit monde a cohabité à l'hôtel. "Par chance, ils ont tous accepté cette condition", s'est réjouie la production de l'émission.

"lls sont tous très solidaires, très soudés", a pour sa part constaté Philippe Etchebest. "Est-ce lié au fait qu'ils soient confinés ensemble depuis le début ? Ils sont vraiment ensemble, ils n'ont pas d'autre choix que de partager leur quotidien tous les jours. Ils s'aident beaucoup entre deux. Ils sont chouettes", conclut le chef.