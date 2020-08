publié le 18/08/2020 à 19:17

Il demandait des indemnités à son assureur pour les pertes d'exploitation dues au confinement. Le chef étoilé Michel Sarran a finalement été débouté par la justice. Le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande du chef toulousain, qui avait assigné son assureur Axa en justice.

"Je suis dégoûté. C'est tombé comme une massue parce qu'il y avait eu un jugement il y a un mois à Marseille pour le même type de contrat, avec un verdict à l'opposé. Donc je ne comprends pas. Mais je ne laisse pas tomber, c'est un combat que je mène pour moi et pour des centaines de restaurateurs qui sont dans mon cas", explique le restaurateur à RTL.

Michel Sarran dit avoir perdu près de "185 000 euros en trois mois", à cause du confinement. Il regrette le manque de solidarité des assureurs, alors que "l'État a mis en place le chômage partiel et les banques les prêts garantis par l'État". Le restaurateur et son avocat ont d'ores-et-déjà annoncé faire appel de la décision.