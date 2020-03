Ben Affleck’s Love for Tom Brady is Getting Ridiculous

publié le 05/03/2020 à 11:45

Adam Driver est un ami en or. C'est ce qu'a révélé Ben Affleck sur le plateau de l'émission américaine de Jimmy Kimmel. L'acteur, ancien interprète de Batman, était invité pour parler de son prochain film, The Last Duel, avec Adam Driver, devant la caméra de Ridley Scott.

Entre la promotion de long-métrage, attendu dans les salles pour décembre 2020, Ben Affleck raconte comment Adam Driver, l'éternel Kylo Ren-Ben Solo de la dernière trilogie Star Wars, a sauvé l'anniversaire de son fils. D'abord, Ben Affleck explique que son fils de 8 ans était au courant qu'il tournait un film avec l'interprète de Kylo Ren. Ce qui a rendu son fils hystérique, comme l'a rapporté Ben Affleck à Adam Driver. Touché, il réalise alors une vidéo pour le petit garçon.

Puis, en arrivant à Los Angeles, Ben Affleck découvre que les cadeaux qu'il avait prévus pour son fils, ne sont pas arrivés à destination. Panique à bord, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'Adam Driver a appelé son assistant et envoyé des cadeaux Star Wars et une photo dédicacée à son adresse. Lorsque son fils découvre les surprises de Kylo Ren, "c'était un moment extrêmement fort et émouvant. Adam a fait de moi un héros pour mon fils et ça je ne l'oublierai jamais", confie Ben Affleck, ému, sous les applaudissements du public.