Retrait de Meghan et Harry : Meghan n'a "aucun regret", selon une source proche

Meghan Markle et le prince Harry

publié le 11/02/2020 à 12:23

Quelques semaines après le séisme provoqué par Meghan et Harry en décidant de prendre leurs distances avec la famille royale, une source proche du couple fait des révélations au tabloïd le Daily Mail.

Selon lui ou elle, Meghan Markle n'a "aucun regret" d'avoir quitté la famille royale" et confie qu'Harry et elle ont l'impression "qu'un énorme poids a été enlevé de leurs épaules", peut-on lire dans son interview au Daily Mail. Le couple a depuis déménagé à Vancouver au Canada, où ils passent désormais "des moments privilégiés en famille. Meghan cuisine et prépare de bons plats à Archie", décrit la source.

"Elle avait l'impression qu'elle ne pouvait être la meilleure possible pour Archie, si elle n'était pas authentique. Ce qu'elle ne pouvait être en étant confinée par la famille royale", poursuit-elle. Les journées de Meghan Markle sont donc rythmées par de "longues randonnées" et du "yoga".

Plus encore, Meghan envisagerait de relancer sa carrière d'actrice. "Elle m'a dit que son travail avec Disney [elle sera la voix-off d'un documentaire consacré aux éléphants] est loin d'être terminé. La voix-off n'est qu'un début et il y a de nouvelles collaborations qui vont arriver". Pour le moment, Disney n'a pas communiqué sur ce projet de documentaire avec Meghan Markle pour Elephants Without Borders, une association engagée dans la protection des mammifères contre le braconnage.