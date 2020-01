Famille royale : Kate et Meghan ne se parleraient plus depuis des mois

publié le 14/01/2020 à 14:00

Depuis que Meghan Markle est arrivée dans la famille royale, les tabloïds britanniques n'ont de cesse de dire que Kate Middleton en est jalouse. Elle n'aimerait pas du tout le fait que la reine Elizabeth II bouleverse le protocole et accepte certaines choses qu'elle n'aurait peut-être pas accordées à la duchesse de Cambridge il y a quelques années.

L'annonce de Meghan Markle et du prince Harry, qui ont d'ailleurs reçu le soutien de la reine lundi 13 janvier après la réunion de crise, n'a pas dû arranger la situation. Selon la presse anglaise, comme notamment The Sunday Times of London, les deux duchesses ne se parleraient plus du tout depuis six mois. Elles n'auraient même eu aucun contact direct depuis la finale féminine de Wimbledon, à laquelle elles ont assisté ensemble cet été.

Le 9 janvier, Meghan et Harry se sont même contentés d'un simple commentaire sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kate Middleton. Certains pensent que la brouille présumée entre le prince William et son frère (qui ont fait un communiqué commun pour dire que tout allait bien entre eux) a été provoquée par ces désaccords incessants entre Meghan et Kate.