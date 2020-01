Prince Harry et Meghan Markle

et AFP

publié le 18/01/2020 à 20:11

C'est un véritable coup de tonnerre dans la monarchie britannique. Alors que le prince Harry et son épouse Meghan Markle avaient annoncé prendre leur indépendance financière il y a dix jours, les deux époux ont annoncé qu'ils renonçaient à utiliser leurs titres royaux ce samedi 18 janvier.

Ils n'utiliseront donc plus leur titre de duc et duchesse de Sussex et renoncent à recevoir des fonds publics. Néanmoins, ils continueront de recevoir des subventions du princes de Galles, le père de Harry.

"Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale", a expliqué le palais, ajoutant que le couple avait donné son accord au remboursement de certaines dépenses passées.

Elisabeth II s'était pourtant accordée il y a quelques jours avec Harry et Meghan sur une "période de transition", selon le Palais du Buckingham ce lundi 13 janvier. L'épilogue d'un feuilleton, cinq jours après l'annonce choc du couple, qui a mis en émoi le pays.