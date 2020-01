Meghan Markle signe un contrat avec Disney pour sauver les éléphants

publié le 13/01/2020 à 12:30

Meghan Markle s'engage pour les éléphants. Quelques jours après l'annonce du communiqué choc du couple royal, qui se prend ses distances avec le Palais de Buckingham, The Times révèle un nouveau contrat de la duchesse de Sussex.

Selon le quotidien britannique, Meghan Markle va réaliser la voix off d'un projet encore non identifié de Disney, pour Elephants Without Borders. Cette association est engagée dans la protection des mammifères contre le braconnage.

Un projet qui fait déjà "polémique" puisque le couple, qui a décidé de renoncer à son rôle de premier plan au sein de la famille royale d'Angleterre et de prendre son indépendance financière, est accusé d'utiliser "la marque royale" à leurs fins.

Pour le moment, on n'en sait pas plus sur ce projet Disney, qui n'a pas commenté la nouvelle. Silence aussi du côté des réseaux sociaux de Meghan et Harry. La suite au prochain épisode, dont le dénouement pourrait se jouer ce 13 janvier lors d'une réunion de crise avec Elizabeth II, les princes William et Charles.