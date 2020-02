Retrait de Meghan et Harry : les Canadiens ne veulent pas payer pour leur sécurité

publié le 03/02/2020 à 21:34

Le couple vient de s'installer dans la banlieue de Victoria, à l'ouest de l'île de Vancouver, et la majorité des canadiens ne souhaitent pas payer pour la sécurité du duc et de la duchesse de Sussex. Tandis que cette question reste en suspend depuis l'annonce de leur séparation avec la famille royale britannique, la réponse est on ne peut plus claire.

Bien que la reine Elisabeth II soit le chef d'Etat en titre du Canada, selon un sondage de l'institut Nanos pour le compte de la chaîne CTV, 77% des canadiens interrogés, jugent que le contribuable canadien n'a pas à payer pour assurer la sécurité de Meghan et Harry car ils ne sont pas au Canada comme représentants de la reine.

Seuls 19% des canadiens ne voient pas de problème à ce que leur pays assume une partie des coûts pour Meghan et Harry, et 71% d'entre eux estiment que l'attention médiatique pour le couple sera plus faible au Canada qu'en Grande-Bretagne. Ce qui ne sait pas vraiment vérifié pour le moment, puisque le couple a déjà menacé d'engager des poursuites judiciaires après la publication de photos de Meghan avec son fils et ses chiens.

35% souhaitent l'abolition des liens avec la monarchie britannique

Si plus de deux tiers des canadiens jugent que la vie privée du couple et de leur fils sera mieux respectée au Canada, les monarchistes vont avoir mal au cœur. Seul 32% des personnes interrogées se sont déclarées sans réserve, en faveur du maintien des liens avec la famille royale et du statut de monarchie constitutionnelle de leur pays.

Selon ce sondage réalisé par téléphone et internet auprès de 1.003 Canadiens, 28% sont favorables au maintient des liens mais de façon plus nuancée et 35% des Canadiens souhaiteraient, plus ou moins fermement, l'abolition des liens avec la monarchie britannique. Le sondage a une marge d'erreur de 3.1%.