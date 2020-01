Retrait de Meghan et Harry : le prince prend la parole pour la première fois

publié le 20/01/2020 à 11:32

Le 9 janvier dernier, le prince Harry et son épouse Meghan Markle exprimaient leur souhait de se retirer de la famille royale, prendre leur indépendance financière et partir vivre au Canada avec leur fils Archie. Une décision qui n'avait pas été communiquée en amont à la reine Elisabeth II ni au prince Charles.

Si le duc et la duchesse de Sussex souhaitaient garder un pied dans la famille royale en vivant entre l'Amérique du nord et le Royaume-Uni, la Reine a vite coupé court en annonçant que le couple devrait renoncer à l'utilisation de "leur titre d'altesse royale, étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale".



Après une semaine et demi de silence, les premiers mots de celui qui n'a désormais plus de titre royal ont reflété sa peine. Harry, fils de Diana et petit-fils de la Reine Elisabeth II, ainsi que son épouse Meghan Markle, ont officiellement renoncé à leurs attributs ce week-end. C'est à l'occasion d'un dîner de charité à Londres, dimanche 19 janvier, qu'Harry a pris la parole pour la première fois.

"Nous ne fuyons pas" Harry





"Après notre mariage, Meghan et moi nous étions enthousiastes, plein d’espoirs et voulions servir. Ce que je veux préciser c'est que nous ne fuyons pas. Lorsque j'ai perdu ma maman il y a 23 ans, vous m'avez pris sous votre aile. Le Royaume-Uni est ma maison, un pays que j'aime, et cela ne changera jamais."



Le prince n'a pas caché sa déception, mais a précisé ne pas avoir "d'autres choix" que de prendre cette décision. Dans cette première prise de paroles, Harry s'est excusé de ne "pas avoir toujours bien fait les choses", sans plus de précisions. Le couple s'est par ailleurs engagé à rembourser les frais dont ils avaient bénéficier pour rénover leur maison.