L’émouvant message de Barack Obama pour l’anniversaire de Michelle

publié le 17/01/2020 à 16:51

La photo a atteint le million de likes en moins de 40 minutes sur Instagram. Pour célébrer le 56e anniversaire de l'ancienne First Lady, Barack Obama a posté sur les réseaux sociaux quatre photos qui ont instantanément enflammé la toile.

Comme deux adolescents dans un photomaton, l'ex-couple présidentiel apparaît tout sourire, prenant la pose avec une complicité pleine de tendresse sur quatre clichés réunis en un post. "In every scene, you are my star", écrit le 44e président des États-Unis, ce que l'on pourrait traduire "en tout lieu (et sur tous les plans, de l'image), tu es ma star".

En ce début d'année, le couple a effectivement toutes les raisons de se réjouir. Loin de la politique, l'actualité de Barack et Michelle Obama est marquée par la nomination à l'Oscar du meilleur documentaire de American Factory, leur premier film en tant que producteurs.

Le documentaire, diffusé sur Netflix, raconte l'histoire d'une usine automobile de l'Ohio dans laquelle a investi un milliardaire chinois. Barack et Michelle Obama ont en effet passé un accord avec la plateforme après avoir quitté la Maison Blanche, afin d'évoquer les questions de race et de classe, de démocratie et de droits civiques, et bien plus...