Miss France 2021 : pourquoi le voyage de préparation a lieu à Versailles

publié le 24/11/2020 à 17:53

2020 est une année bien particulière pour Miss France. La grande finale a été déplacée au 19 décembre prochain, les élections régionales ont été en grand nombre réalisées à huis clos et le traditionnel voyage de préparation, se déroule, cette année à Versailles.

Sur sa page Facebook, le 17 novembre dernier, le comité Miss France a expliqué pourquoi cette année, le voyage de préparation se déroulera en Hexagone et non dans une destination paradisiaque comme Tahiti en 2019. À cause de la pandémie de coronavirus et les confinements, il était impossible de faire voyager les 29 Miss régionales hors de l'Hexagone pour un tel voyage.

"Quel meilleur écrin pour vivre la vie de château qu'un hôtel 5 étoiles situé à proximité du parc du château de Versailles. C'est un hôtel centenaire ayant accueilli des célébrités, de Marcel Proust à Sacha Guitry, Jacques Brel ou encore des grandes fortunes mondiales telles que John Rockefeller et Paul Getty", explique dans le communiqué Sylvie Tellier.

Les candidates Miss France 2021 sont donc toutes logées au Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace, cinq étoiles, où seront réalisées les photos officielles de Miss France 2021 et les portraits vidéos des candidates dévoilés pendant la grande finale.