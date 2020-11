publié le 12/11/2020 à 20:10

L'élection Miss France 2021 se tiendra-t-elle en décembre ? Rien n'est moins sûr. Initialement, l'événement devait avoir lieu le 12 décembre au Puy-du-Fou, mais à cause du confinement, l'élection a été reportée.

Sylvie Tellier elle-même ne sait pas si Clémence Botino rendra son écharpe avant la fin de l'année. "J'aimerais vous l'assurer mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Toutes nos équipes travaillent activement sur la préparation de l'élection Miss France. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve", a-t-elle explique sur RTL.

Ce ne sera pas le 12 décembre. C'est certain. Mais peut-être le 19 décembre après le (encore très hypothétique) déconfinement. "Pour l'instant, TF1 n'a confirmé aucune date. On travaille aujourd'hui sur le 19 décembre avec nos équipes mais, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer en décembre donc il est possible que ce soit encore décalé."

"L'élection de Miss France, c'est un programme festif de fin d'année donc on aimerait que ça se passe en décembre", a martelé la présidente du comité Miss France, qui a précisé que la localisation du Puy-du-Fou restait inchangée.