Miss France 2021 : le concours change ses règles pour élire la gagnante

publié le 16/12/2020 à 22:25

Miss France entend donner plus de poids à son jury, composé cette année d’anciennes "reines" du concours de beauté. Pour l'édition 2021, diffusée sur TF1 le 19 décembre prochain, les règles changent et imposent que les votes du public ne comptent plus que pour la moitié des voix, indique BFMTV.

"Habituellement, le jury, très hétéroclite, compte sept personnes issues du monde du spectacle, des arts, des médias et de la culture. Cette année, nous avons un jury exceptionnel composé de neuf Miss France, qui ont donc été élues et qui savent exactement ce que le public attend d'une Miss", a déclaré la présidente du comité Miss France au Figaro.

Ces membres "représentent diverses générations, a expliqué Sylvie Tellier, avec aussi bien Muguette Fabris, Miss France 1963, professeure de mathématiques à la retraite, qu'Iris Mittenaere, reine de beauté mondiale". Fort de profils "très variés", le jury "est donc parfait au niveau" de la "représentativité", a-t-elle estimé.

Par ailleurs, en raison de la crise du coronavirus, un protocole sanitaire strict encadrera le concours. "Il n'y a pas de public, pas de billetterie cette année", a précisé la présidente. Seules les personnes "qui ont travaillé sur cette émission” seront présentes, "avec un accès aux coulisses réglementé et limité uniquement à ceux qui font partie de cette bulle".