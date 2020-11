Les chansons d'amour à redécouvrir pendant le confinement

publié le 20/11/2020 à 17:28

"On est fait pour se détendre" continue de vous faire du bien pendant cette période de confinement. Chaque jour, des thèmes et un seul but : garder le sourire et se détendre en ces temps difficiles. Aujourd'hui au programme, les plus belles chansons d'amour, et un Mocktail, chaudement rafraichissant...



Elles font parfois pleurer et émeuvent, mais qu'elles sont belles. Éric Jean-Jean, animateur des émissions Bonus Track et Stop ou Encore sur RTL, vous a concocté une petite liste des plus belles musiques d'amour. À commencer par Love me tender, chanson d'Elvis Presley sortie en 1956, interprétée pour la première fois à la télé. "À la fin de l'émission, il y avait déjà un million de précommandes pour ce titre, même pas encore sorti" raconte Éric Jean-Jean. On note aussi You are so beautiful, signé Billy Preston, reprise par Joe Cocker. Enfin, L-O-V-E, de Nat King Cole.

Pour ce qui est des chansons françaises, difficile de ne pas retenir le célèbre titre de Jacques Brel, La chanson des vieux amants, sorti en 1967. Plus récemment, dans un tout autre style, plus rythmé, Orelsan racontait ses histoires d'amour dans son tube Paradis, en 2017...

Le Mocktail caliente, la chaleur hivernale

Après la musique, place à la dégustation du jour. Angèle Ferreux-Maeght vous propose la recette rapide et efficace d'un cocktail sans alcool, qui vous boostera, soyez en sur : le Mocktail caliente.

"Dans un shaker, mettez l'équivalent d'un verre d'eau pétillante et une bonne poignée de glaçons. Rajoutez une cuillère à soupe de miel, un peu de piment et un peu de gingembre rappé" raconte la chef cuisinière. Et de continuer continuer : "ajoutez le jus d'un demi citron, et une branche de thym. Ne restes plus qu'à bien secouer pour mixer le mélange, et à servir dans deux petits verres". À servir bien frais avec une touche de basilic.

Pour ajouter une saveur toute particulière et plus caliente à votre Mocktail, "ajoutez y une pincée de Maca (stimulant énergétique naturel pour améliorer le tonus sexuel), ou quelques pistils de safran (stimulant hormonal)" conseille Angèle Ferreux-Maeght. Effet tonique assuré !

Invités :

- Éric Jean-Jean, animateur

- Angèle Ferreux-Maeght, chef cuisinière