publié le 23/11/2020 à 17:48

À année exceptionnelle, jury exceptionnel. Miss France fête son centenaire en 2020 et à cette occasion la cérémonie de la grande finale, annoncée le 19 décembre prochain, aura un jury entièrement composé d'anciennes Miss.

Comme l'indique le comité Miss France dans son communiqué officiel, "issues de toutes les générations, les neuf jurées auront pour mission d’aider les Français à départager les 29 candidates au titre de Miss France 2021". Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) va ainsi présider le jury composé de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014).

C'est le 19 décembre prochain lors d'une cérémonie au Puy du Fou que l'on découvrira qui des 29 candidates de Miss France 2021, succèdera à Clémence Botino, Miss France 2020.

