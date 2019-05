"Marcel Proust a failli ne pas avoir le Goncourt"

publié le 16/05/2019 à 12:30

Il y a 100 ans, Marcel Proust recevait le plus prestigieux de nos Prix littéraires: le Prix Goncourt, pour "A l'ombre des jeunes filles en fleurs", l'un des sept tomes d'"A la recherche du temps perdu". Il devait mourir trois ans plus tard, mais son oeuvre entrait définitivement dans la postérité !

A cette occasion, la 1ère édition du "Printemps Proustien" se tient du 11 au au 19 mai: un événement pluridisciplinaire mêlant littérature, patrimoine, expositions, spectacles, musique et gastronomie, qui célèbrera pendant 9 jours, entre Illiers-Combray et Chartres, les 100 ans du Prix Goncourt décerné à Marcel Proust.

Un événement placé sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France et en partenariat avec le magazine Lire, c'est pourquoi pour en parler Stéphane Bern reçoit deux éminents représentants de l'Académie Goncourt et fin connaisseurs de l'oeuvre de Proust: Françoise Chandernagor et Pierre Assouline.



Toutes les informations sur le "Printemps Proustien": https://printempsproustien.fr/

Lors de la séquence "Patrimoine" de l'émission, nos invités ont choisi de parler:

-François Chandernagor: La maison de Georges Sand à Nohand (http://www.maison-george-sand.fr/)

-Pierre Assouline: Le musée Nissim de Camondo à Paris (https://madparis.fr/francais/musees/musee-nissim-de-camondo/)

-Daniel Lacotte: Les falaises du Nez de Jobourg dans le Cotentin (https://bit.ly/2qqlIlo)

