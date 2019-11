publié le 25/11/2019 à 18:05

Une semaine en voyage en Polysénie n'est pas forcément synonyme de vacances. Pour les 30 candidates aux concours de Miss France, c'est en effet tout un travail intensif de préparation. Ce mardi 19 novembre, accompagnées de Vaimalama Chaves, elles avaient entamé leur voyage à Tahiti, la première étape d'un voyage d'intégration avec cours de maintien et épreuve de culture générale.

Séances photos par dizaine, cours de yoga et leçons de bonnes manières, les Miss doivent tout de même garder le sourire en toutes circonstances. "On dois jouer avec les cheveux, avec les yeux aussi et beaucoup de sourire", explique Yvana Cartaud, Miss Pays de la Loire, au micro de TF1.

Le 14 décembre 2019 sera élue Miss France 2020 lors d'une grande cérémonie au Dôme de Marseille. La présentation sera assurée par Jean-Pierre Foucault, et Robbie Williams assurera le show pendant l'émission. Ce n'est pas la première fois que le chanteur britannique vient sur le plateau de Miss France. En 2010, il avait déjà interprété Morning Sun, chanson extraite de son album Reality Killed the Video Star sorti en 2009.