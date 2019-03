publié le 30/11/2018 à 07:30

Alors que le concours de Miss France 2019 approche à grands pas, les 30 Miss régionales se préparent pour le grand soir. Après avoir séjourné pendant une semaine à l'Île Maurice, les prétendantes à la couronne la plus convoitée de France ont atterri à l'aéroport de Lille, mercredi 28 novembre 2018.



Pendant les quelques jours qui précéderont l’élection - qui se déroulera le 15 décembre prochain -, toutes les candidates devront suivre un programme intense et chargé. Direction le Palais Rameau situé à Lille où elles vont effectuer leurs premières répétitions. Elles devront jouer les neuf tableaux divisés en quatre thématiques qui seront présentés le jour J : "Les Miss font leur cirque", "Les Miss à Bollywood", "Les Miss au cabaret" et "Les super-héroïnes". Et puis, quelques instants avant la sélection des douze, un hommage à Charles Aznavour sera également rendu.

Dimanche 2 décembre, les candidates tiendront une conférence de presse en compagnie de Martine Aubry, maire de Lille. Plus tard, dans l'après-midi, elles assisteront à la parade de fêtes de fin d'année et se baladeront entre les stands du célèbre marché de Noël lillois.

Retour en France ! On ressort les manteaux @armor_lux et direction Lille pour la préparation du prime ¿

¿ SIPA PRESS - Laurent Vu pic.twitter.com/b6efWKWaSK — Miss France (@MissFrance) 28 novembre 2018

12 candidates iront en finale

Les jours qui suivront, les reines de beauté répéteront leurs futurs passages sur scène. Entre quelques pauses bien méritées (elles feront de l’escalade et profiteront d'un repas sur une péniche), elles auront l'occasion de découvrir le centre d'entraînement du club de football de Lille - le LOSC - et même d'assister à un de leur match, suivi d'un dîner avec les joueurs et les membres du staff du club.



Dans la matinée du mercredi 12 décembre 2018, les 30 candidates enfileront leurs robes et défileront sur scène avec leurs costumes régionaux. Dans l'après-midi, elles s'exprimeront face à un jury - composé de Sylvie Tellier, du metteur en scène Stéphane Jarny et des partenaires du concours - afin de sélectionner les 12 candidates qui se hisseront jusqu'à la finale. Une sélection aura déjà été faite par le jury, notamment sur la base des réponses au QCM de culture générale.



Le public votera pour désigner les 5 finalistes sur les 12 participantes à l'élection nationale. Leurs votes compteront à ce stade pour 50% de la décision, l'autre moitié venant des votes du jury. Enfin, pour élire Miss France 2019 et ses 4 dauphines, seul le public aura voix au chapitre.

Un programme chargé avant l'élection de Miss France

Le jeudi 13 décembre, les 30 Miss régionales auront l'occasion de dîner avec les délégués régionaux, qui ont notamment suivi leur parcours de près. Le lendemain, la journée s'annonce compliquée pour les jeunes femmes puisque celle-ci sera marquée par une séance intense en répétitions. Elles défileront une fois de plus avec leurs costumes régionaux (de 20 heures à 21 heures) et ce en présence du public.

Le 15 décembre, jour de l'élection de Miss France 2019, sera très chargé. Les candidates répéteront pendant une longue partie de la journée. Les répétitions prendront fin à 17 heures et la retransmission de l'élection aura lieu à partir de 21 heures sur TF1. En fin de soirée, le nom de la grande gagnante sera dévoilé par Jean-Pierre Foucault.