publié le 28/11/2018 à 12:08

On connaît les noms des six personnalités qui viendront s'installer dans le fauteuil du jury de Miss France 2019. On savait déjà que l'ancienne reine de beauté 2011, Laury Thiellman et la chanteuse Jenifer faisait partie des premiers noms divulgués. La chaîne TF1 a dévoilé mardi 27 novembre 2018, via un communiqué sur Twitter les 4 autres personnalités qui les rejoindront.



On apprend ainsi que l'humoriste Claudia Tagbo, la comédienne Maud Baecker (aperçue dans Demain nous appartient), la danseuse étoile Alice Renavand et la joueuse de tennis Caroline Garcia feront partie de ce jury 100% féminin, présidé par Line Renaud.

"Nous avons voulu cette année un jury exclusivement féminin. Quoi de mieux que des femmes pour juger des femmes", avait précisé Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de productions audiovisuelles Endemol.

L'émission sera présentée en direct du Zénith de Lille, le 15 décembre prochain par l'indétrônable Jean-Pierre Foucault, animateur du concours depuis 1996.