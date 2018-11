publié le 28/11/2018 à 10:41

Le 27 août 2018, Ousna Attoumani a été sacrée Miss Mayotte. À 20 ans, cette adepte du fitness, passionnée aussi par la mode et le design, succède ainsi à Vanylle Emasse. Mais, à peine élue, Ousna Attoumani doit faire face à de nombreuses critiques. On lui reproche en effet de ne pas être "une vraie mahoraise".





"Je ne m'attendais pas forcément à autant de polémiques (...) Et je dois faire face à plusieurs autres genres de critiques, j'ai appris que j'étais malienne et non mahoraise. Je suis bien mahoraise… quoi que ! Nous descendons tous d’ancêtres malgaches, bantous, arabes… Pouvons-nous vraiment trouver une personne 100% mahoraise ? Là est la question", explique Ousna Attoumani lors de son interview pour Mayotte la 1ère.

Étudiante en tourisme, après une licence en langues étrangères appliquées, la jeune femme est prête pour la compétition qui se déroulera le 15 décembre 2018 à Lille. "Je vais aller à l'élection Miss France, je vais revenir avec une écharpe ou la couronne et je ferai taire les critiques". Actuellement en études sur le tourisme, après une licence de langues étrangères appliquées, Ousna Attoumani compte sur la compétition pour promouvoir l'île des parfums et sa commune de Chiconi.