publié le 19/11/2018 à 19:16

C'est une cérémonie annuelle attendue par toute la France, impatiente de savoir qui succédera à Maeva Coucke. Cette année, la soirée Miss France 2019, qui aura lieu le 15 décembre prochain à Lille, réservera quelques nouveautés aux spectateurs et téléspectateurs.



Présentée par l'indétrônable Jean-Pierre Foucault, les 30 jeunes filles qui défileront seront jugées par un jury 100% féminin. "On nous confie le choix de choisir celle que nous allons penser être la plus méritante de la soirée", explique Line Renaud, fière d'avoir été nommée présidente de ce jury Miss France 2019. "Peut-être que les femmes verront des détails que les hommes n'auront pas vu".

La composition du jury n'est pas encore connue, mais on peut néanmoins supposer la participation de l'ancienne Miss France qui laisse sa couronne, dont la présence dans le jury est devenue une tradition.

Hommage à Charles Aznavour

Côté spectacle, les Miss préparent du lourd. "On a vraiment mis l'accent sur le côté spectacle cette année. On a choisi des thématiques tellement différentes que ça va offrir des tableaux complètement fous et différents à chaque fois", explique Caroline Gavignet, directrice des programmes d'EndemolShine France.



Au total, neuf tableaux divisés en quatre thématiques seront présentées : "Les Miss font leur cirque", "Les Miss à Hollywood", "Les miss au cabaret" et "Les super-héroïnes". Et puis, quelques instants avant la sélection des douze, un hommage à Charles Aznavour sera également présenté.



"Ce sera un moment assez fort en émotions", annonce Caroline Gavignet. "Charles était incontestablement, l'artiste français le plus connu au monde. Et dans l'émission la plus regardée en France, quoi de plus logique que de l'évoquer ?", conclut Jean-Pierre Foucault.