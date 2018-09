"Ce n'est plus possible" : à Lille, Martine Aubry demande du renfort policier

publié le 28/09/2018 à 16:23

Martine Aubry en appelle aux forces de l'ordre pour renforcer la sécurité de sa ville. Face à une insécurité qu'elle juge altérante pour le quotidien de ses administrés, la maire de Lille réclame davantage de moyens policiers, comme elle l'a fait savoir dans une conférence de presse tenue ce vendredi 28 septembre, qui marquait sa rentrée. "Il faut absolument que nous ayons plus de policiers de nationaux et aussi de CRS", a-t-elle estimé.



"Non pas que je sois une fan absolue des CRS partout, a glissé Martine Aubry, mais, dans certains cas - je pense aux quatre tours de Lille-sud tenues par des dealers - ce n'est pas pensable que dans une ville il y ait des tours où les assistantes sociales, des médecins, ne puissent plus renter, où les amis, les parents des familles qui y habitent ne puissent plus rentrer", s'est agacée Martine Aubry.

"Là je dis que ce n’est plus possible, on n’est plus dans une République", a poursuivi l'édile, qui a fait savoir qu'elle "en (avait) parlé, évidemment", au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.