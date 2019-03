publié le 29/11/2018 à 07:56

À 20 ans, Axelle Breil a été élue Miss Toulouse, puis Miss Midi-Pyrénées, à sa grande surprise. C'est le comité Midi-Pyrénées qui l'a abordé dans les rues de la Ville Rose, alors qu'elle se promenait avec son père. "Je n'avais jamais pensé à me présenter. Il y avait longtemps que mes amies m'en parlaient (...) C'est mon père qui m'a poussée à me présenter. De fil en aiguille, j'y suis allée", confie-t-elle à La Dépêche du Midi.



Toulousaine aux origines cannoises, Axelle Breil prépare au mieux sa prestation du 15 décembre 2018 sur la scène du Zénith de Lille. Elle a ainsi arrêté ses études (elle était en deuxième année de droit) : "Je ne peux pas faire les choses à moitié et je ne pouvais pas me concentrer sur l'aventure Miss France et mes études. Je n'ai envie de ne rien bâcler. Je m'engage dans de nouvelles choses. C'est une nouvelle expérience que j'apprécie".

Et avant de s'envoler avec les 29 autres Miss pour l'île Maurice le 17 novembre 2018 pour un mois, Axelle Breil, qui est d'ailleurs passionnée par les voyages, a expliqué : "Je vais ramener la couronne. Ce qui me fait le plus peur est peut-être l'ambiance que je vais découvrir. J'ai hâte de rencontrer les filles pour voir comment ça va se passer. Pour l'instant, tout se passe bien, il n'y a aucune fausse note".