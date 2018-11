publié le 26/11/2018 à 15:30

C'est l'épreuve tant attendue. Chaque année les prétendantes à la couronne la plus convoitée de France passent ce que Sylvie Tellier (la directrice générale de la société Miss France) appelle un test "de curiosité et d'ouverture d'esprit".



Samedi 24 novembre 2018, les 30 Miss régionales ont donc passé ce fameux test. "Pour varier un peu, j’ai mis du QCM (questionnaire à choix multiples) mais aussi des questions ouvertes. Cette année, il y a en a cinq sur l’actualité. Celles qui ont suivi BFMTV ou LCI pourront avoir dix sur dix. Ce sera facile pour les plus curieuses", a expliqué l'ancienne Miss France 2002.

Actualité mais pas que... Langue, politique, littérature, le test se veut être le plus large possible. Trois Miss ont réussi à se démarquer des autres en obtenant d'excellentes notes : Axelle Breil, Miss Midi-Pyrénées est arrivée en 3ème position (18/20), Aude Destour, Miss Limousin a décroché la 2ème place (18,33/20) et Laurie Derouard, Miss Centre Val-de-Loire a remporté la 1ère place (18,5/20).